ВСУ обезвредили более 900 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 900 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За последние сутки, с 14 на 15 сентября, россияне потеряют на фронте еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 35 артсистем и 84 единицы автотехники.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины обезвредили более 900 оккупантов РФ за последние сутки, подтверждая свою боеспособность и эффективность на фронте.
  • В ходе столкновений украинские военные уничтожили 35 артиллерийских систем и 84 единицы автотехники противника, нанеся серьезный ущерб военной мощи РФ.
  • Отчет Генерального штаба ВСУ фиксирует значительные потери РФ в войне против Украины с момента начала конфликта, отражая успешные операции украинских вооруженных сил.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Актуальные потери РФ на фронте

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 15 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 095 520 (+910) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 184 (+0) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 269 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 32 784 (+35) ед;

  • РСЗО — 1488 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1217 (+0) ед;

  • самолетов — 422 (+0) ед;

  • вертолетов — 341 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 59 409 (+323) ед;

  • крылатых ракет — 3718 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 61 698 (+84) ед;

  • специальной техники — 3965 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 11 тыс артсистем РФ в 2025 году
Генштаб ВСУ
Град

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?