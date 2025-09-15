ВСУ обезвредили более 900 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, с 14 на 15 сентября, россияне потеряют на фронте еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 35 артсистем и 84 единицы автотехники.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины обезвредили более 900 оккупантов РФ за последние сутки, подтверждая свою боеспособность и эффективность на фронте.
- В ходе столкновений украинские военные уничтожили 35 артиллерийских систем и 84 единицы автотехники противника, нанеся серьезный ущерб военной мощи РФ.
- Отчет Генерального штаба ВСУ фиксирует значительные потери РФ в войне против Украины с момента начала конфликта, отражая успешные операции украинских вооруженных сил.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 15 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 095 520 (+910) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 184 (+0) ед;
боевых бронированных машин — 23 269 (+2) ед;
артиллерийских систем — 32 784 (+35) ед;
РСЗО — 1488 (+1) ед;
средств ПВО — 1217 (+0) ед;
самолетов — 422 (+0) ед;
вертолетов — 341 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 59 409 (+323) ед;
крылатых ракет — 3718 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 61 698 (+84) ед;
специальной техники — 3965 (+1) ед.
