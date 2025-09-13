ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес двух авиаударов, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в сторону Домашнего, Отрадного.

На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодец и Заречное.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.