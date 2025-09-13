ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта с начала суток

С начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 80 боевых столкновений на восточных границах Украины.
- ВСУ успешно отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта, нанося врагу потери.
- На различных направлениях обороны украинские защитники удерживают свои позиции, действуя эффективно против агрессора.
Актуальная ситуация на фронте 13 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес двух авиаударов, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в сторону Домашнего, Отрадного.
На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодец и Заречное.
На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.
Силы обороны уже остановили две вражеские атаки из четырех на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка и Полтавка.
На Покровском направлении российские войска 34 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопсков. Наши защитники уже отразили 29 атак.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 10 атак противника вблизи населенных пунктов Александроград, Терново, Ольговское и в сторону Ивановки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному.
На Приднепровском направлении агрессор провел две бесполезные атаки. Авиаудару потерпело Козацкое.
