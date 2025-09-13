ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 80 боевых столкновений на восточных границах Украины.
  • ВСУ успешно отразили 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях фронта, нанося врагу потери.
  • На различных направлениях обороны украинские защитники удерживают свои позиции, действуя эффективно против агрессора.

Актуальная ситуация на фронте 13 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес двух авиаударов, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в сторону Домашнего, Отрадного.

  • На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

  • На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодец и Заречное.

  • На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

  • Силы обороны уже остановили две вражеские атаки из четырех на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка и Полтавка.

  • На Покровском направлении российские войска 34 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопсков. Наши защитники уже отразили 29 атак.

  • На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 10 атак противника вблизи населенных пунктов Александроград, Терново, Ольговское и в сторону Ивановки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному.

  • На Приднепровском направлении агрессор провел две бесполезные атаки. Авиаудару потерпело Козацкое.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 90 штурмов армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?