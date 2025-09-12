Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях боевых столкновений не зафиксировано. Сегодня противник нанес один ракетный и девять авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 16 управляемых авиационных бомб, совершил 74 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боевых столкновения. Всего с начала суток враг пять раз шел вперед на позиции наших защитников в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районе Колодцев и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выимка, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Орехово-Василовки и в направлении Ступочек.