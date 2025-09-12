Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 12 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях боевых столкновений не зафиксировано. Сегодня противник нанес один ракетный и девять авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 16 управляемых авиационных бомб, совершил 74 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, две вражеские атаки продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении продолжаются три боевых столкновения. Всего с начала суток враг пять раз шел вперед на позиции наших защитников в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районе Колодцев и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки.
На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выимка, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Орехово-Василовки и в направлении Ступочек.
Силы обороны уже остановили четыре вражеских атаки из восьми на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки.
На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Новоэкономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенного пункта Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Фиворево, Мол. Наши защитники уже отразили 28 атак.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Терново, Новониколаевка и в направлении Филиала, Ивановки.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил. Оккупанты нанесли авиационных ударов по населенным пунктам Белогорье и Железнодорожное.
На Ореховском направлении агрессор провел одну бесполезную атаку в сторону Малой Токмачки. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Новояковловка и Веселянка.
