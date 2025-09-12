Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. Сьогодні противник завдав один ракетний та дев’ять авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 16 керованих авіаційних бомб, здійснив 74 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку тривають три бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог п’ять разів йшов уперед на позиції наших захисників у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка, ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.