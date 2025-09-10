ЗСУ знешкодили 112 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знешкодили 112 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили дієві операції на Покровському напрямку, знешкодивши 112 окупантів РФ протягом доби.
  • Українські захисники рішуче відбивають атаки російського ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у техніці та живій силі.
  • Протягом доби на Покровському напрямку було зафіксовано 39 атак противника у районах низки населених пунктів.

Актуальна ситуація на фронті 10 вересня

Оперативна інформація станом на 22:00 10.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети та скинувши 64 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1989 дронів-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника.

