Сили оборони України ліквідували 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Сили оборони України ліквідували 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загалом від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Збройні сили України ліквідували 80 окупантів РФ на Покровському напрямку за минулу добу в рамках 129 бойових зіткнень.
  • Українські військові активно протистоять противнику, завдаючи йому вогневого ураження і не допускаючи просування на українську територію.
  • За попередніми даними, українські військові знищили 80 окупантів безповоротно та великий обсяг ворожої техніки і укриття.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 06.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська на фронті завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1946 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

Досі тривають два боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 80 — безповоротно.

Також українські воїни знищили чотири бойові броньовані машини, 10 одиниць автомобільної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; також пошкоджено одну гармату та чотири укриття для особового складу противника.

