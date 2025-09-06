Сили оборони України ліквідували 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 06.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська на фронті завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1946 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

Досі тривають два боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 80 — безповоротно.