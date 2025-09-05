На Покровському напрямку ЗСУ ліквідували 80 окупантів РФ протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 122 бойові зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники ліквідували 80 окупантів з РФ на Покровському напрямку протягом доби.
- Українські воїни знищили 9 автомобілів, 19 безпілотних літальних апаратів та 4 одиниці спеціальної техніки.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 5 вересня
Оперативна інформація станом на 22:00 05.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 132 окупанти, із них 80 — безповоротно.
Також українські воїни знищили:
9 автомобілів,
19 безпілотних літальних апаратів,
4 одиниці спеціальної техніки.
Пошкоджено один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві ворожі гармати.
