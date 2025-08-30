Російські війська атакували дронами Покровську громаду Дніпропетровщини — є поранені

Ворог 30 серпня атакував Покровську громаду Синельниківського району FPV-дроном. Удар прийшовся на ринок.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини FPV-дроном.
- Удар прийшовся на ринок, внаслідок чого було поранено четверо людей: двоє чоловіків та дві жінки.
Окупанти поранили 4 людей на Дніпропетровщині
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, в результаті ворожої атаки постраждали четверо людей.
По двоє чоловіків та жінок. Їм надали медичну допомогу. Лікуватися будуть амбулаторно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-