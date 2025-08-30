Російські війська атакували дронами Покровську громаду Дніпропетровщини — є поранені
Російські війська атакували дронами Покровську громаду Дніпропетровщини — є поранені

Дніпро

Ворог 30 серпня атакував Покровську громаду Синельниківського району FPV-дроном. Удар прийшовся на ринок.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини FPV-дроном.
  • Удар прийшовся на ринок, внаслідок чого було поранено четверо людей: двоє чоловіків та дві жінки.

Окупанти поранили 4 людей на Дніпропетровщині

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог поцілив FPV-дроном по Покровській громаді Синельниківського району. Удар прийшовся по ринку.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

За його даними, в результаті ворожої атаки постраждали четверо людей.

По двоє чоловіків та жінок. Їм надали медичну допомогу. Лікуватися будуть амбулаторно.

