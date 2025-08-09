Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини — є загибла і постраждалі

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів за останню добу загинула жінка, ще вісім людей зазнали поранень.
Головні тези:
- Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини, що призводить до загибелі та поранень серед цивільного населення.
- В результаті російської агресії загинула жінка, а вісім людей отримали поранення, підтвердили поліцейські.
- Напади російських військ містять артилерійські обстріли, застосування дронів та атаки з використанням ракет із забороненими типами озброєння.
Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини з усіх видів зброї
На Дніпропетровщині внаслідок російської агресії загинула жінка, вісім людей зазнали поранень: поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів. Противник бив по регіону з артилерії та КАБами, застосував БпЛА та дрони.
Зазначається, що минулої доби ворог здійснив понад сотню ударів по Нікопольщині. Внаслідок однієї з атак під завалами будинку загинула 56-річна жінка.
В епіцентрі удару також опинився 62-річний чоловік загиблої — поліцейські евакуювали його з уламковими травмами голови та передали медикам.
Потім через годину окупанти здійснили артобстріл Покровської сільської громади, у результаті постраждала місцева мешканка.
У Синельниківському районі внаслідок влучання FPV-дрона поранено жінку.
У поліції нагадали, що вранці 9 серпня російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро, було травмовано трьох людей.
За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-