Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини — є загибла і постраждалі
Україна
Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини — є загибла і постраждалі

Національна поліція України
Дніпро

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів за останню добу загинула жінка, ще вісім людей зазнали поранень.

Головні тези:

  • Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини, що призводить до загибелі та поранень серед цивільного населення.
  • В результаті російської агресії загинула жінка, а вісім людей отримали поранення, підтвердили поліцейські.
  • Напади російських військ містять артилерійські обстріли, застосування дронів та атаки з використанням ракет із забороненими типами озброєння.

Росія масовано обстрілює громади Дніпропетровщини з усіх видів зброї

На Дніпропетровщині внаслідок російської агресії загинула жінка, вісім людей зазнали поранень: поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів. Противник бив по регіону з артилерії та КАБами, застосував БпЛА та дрони.

Зазначається, що минулої доби ворог здійснив понад сотню ударів по Нікопольщині. Внаслідок однієї з атак під завалами будинку загинула 56-річна жінка.

В епіцентрі удару також опинився 62-річний чоловік загиблої — поліцейські евакуювали його з уламковими травмами голови та передали медикам.

Цього ж дня після 12-ї години ворог поцілив FPV-дроном по одному з сіл Марганецької громади — поранень зазнали двоє людей.

Потім через годину окупанти здійснили артобстріл Покровської сільської громади, у результаті постраждала місцева мешканка.

Громади Дніпропетровщини

У Синельниківському районі внаслідок влучання FPV-дрона поранено жінку.

У поліції нагадали, що вранці 9 серпня російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро, було травмовано трьох людей.

За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

