Росія знищила торговельний центр на Дніпропетровщині

Росіяни зруйнували торговельний центр “Епіцентр”

Компанія звертає увагу на те, що ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено, що стало новою жахливої втратою для їхньої команди.

Ми щиро вдячні Господу, що жоден із працівників не постраждав, але серця нашої команди сповнені болю: люди втратили робочі місця; місто — важливий осередок торгівлі та доступу до необхідних товарів. Поширити

За словами представників компанії, для багатьох їхніх покупців “Епіцентр” — це не просто магазин, а місце, де вони купували речі першої необхідності, облаштовували життя, будували майбутнє.

І сьогодні — ще одне українське місто залишилось без цієї можливості. Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз — ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що з 24 липня 2022 року були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.