Росія знищила торговельний центр на Дніпропетровщині

Вночі 26 липня країна-агресорка РФ вдарила ракетами по торговельному центру "Епіцентр" у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Ворог повністю знищив будівлю.
Головні тези:
- Новий удар ворога призвів до великої втрати для міста та його мешканців.
- З початку повномасштабного вторгнення росіяни повністю знищили 7 ТЦ “Епіцентр”.
Росіяни зруйнували торговельний центр “Епіцентр”
Компанія звертає увагу на те, що ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено, що стало новою жахливої втратою для їхньої команди.
За словами представників компанії, для багатьох їхніх покупців “Епіцентр” — це не просто магазин, а місце, де вони купували речі першої необхідності, облаштовували життя, будували майбутнє.
Не можна також ігнорувати той факт, що з 24 липня 2022 року були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.
Ба більше, вказано, що ще 2 торгових центри були змушені припинити свою роботу внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.
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