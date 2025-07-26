Росія знищила торговельний центр на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знищила торговельний центр на Дніпропетровщині

Росіяни зруйнували торговельний центр “Епіцентр”
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Джерело:  online.ua

Вночі 26 липня країна-агресорка РФ вдарила ракетами по торговельному центру "Епіцентр" у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Ворог повністю знищив будівлю. 

Головні тези:

  • Новий удар ворога призвів до великої втрати для міста та його мешканців.
  •  З початку повномасштабного вторгнення росіяни повністю знищили 7 ТЦ “Епіцентр”.

Росіяни зруйнували торговельний центр “Епіцентр”

Компанія звертає увагу на те, що ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено, що стало новою жахливої втратою для їхньої команди.

Ми щиро вдячні Господу, що жоден із працівників не постраждав, але серця нашої команди сповнені болю: люди втратили робочі місця; місто — важливий осередок торгівлі та доступу до необхідних товарів.

За словами представників компанії, для багатьох їхніх покупців “Епіцентр” — це не просто магазин, а місце, де вони купували речі першої необхідності, облаштовували життя, будували майбутнє.

І сьогодні — ще одне українське місто залишилось без цієї можливості. Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз — ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам.

Не можна також ігнорувати той факт, що з 24 липня 2022 року були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.

Ба більше, вказано, що ще 2 торгових центри були змушені припинити свою роботу внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

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