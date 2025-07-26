Россия уничтожила торговый центр в Днепропетровской области

Россияне уничтожили торговый центр "Эпицентр"

Компания обращает внимание на то, что ТЦ площадью более 11 000 м² было полностью уничтожено, что явилось новой ужасной потерей для их команды.

Мы искренне благодарны Господу, что ни один из работников не пострадал, но сердца нашей команды переполнены болью: люди потеряли рабочие места; город — важный центр торговли и доступа к необходимым товарам. Поделиться

По словам представителей компании, для многих их покупателей "Эпицентр" — это не просто магазин, а место, где они покупали вещи первой необходимости, обустраивали жизнь, строили будущее.

И сегодня еще один украинский город остался без этой возможности. Мы обязательно возобновим работу в Каменском. Но сейчас мы вместе с нашими работниками, жителями города, всеми, для кого эта потеря болит так же, как и нам. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что с 24 июля 2022 г. были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.