Россия уничтожила торговый центр в Днепропетровской области

Ночью 26 июля страна-агрессор РФ ударила ракетами по торговому центру "Эпицентр" в городе Каменское на Днепропетровщине. Враг полностью уничтожил здание.
Главные тезисы
- Новый удар врага привел к большой потере для города и его жителей.
- С начала полномасштабного вторжения россияне полностью уничтожили 7 ТЦ "Эпицентр".
Россияне уничтожили торговый центр "Эпицентр"
Компания обращает внимание на то, что ТЦ площадью более 11 000 м² было полностью уничтожено, что явилось новой ужасной потерей для их команды.
По словам представителей компании, для многих их покупателей "Эпицентр" — это не просто магазин, а место, где они покупали вещи первой необходимости, обустраивали жизнь, строили будущее.
Нельзя также игнорировать тот факт, что с 24 июля 2022 г. были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.
Более того, указано, что еще 2 торговых центра были вынуждены прекратить работу вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией.
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