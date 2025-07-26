Что происходит на фронте — доклад Сырского

26 июля украинский лидер Владимир Зеленский заслушал новый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя. В центре внимания находились фронт, а также активные и дальнобойные действия на вражеской территории.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Как отметил глава государства, особое внимание было уделено Покровскому направлению. Именно там 26 июля произошло 51 жесткое столкновение.

Воины ВСУ успешно защищают позиции, а также уничтожают вражеские силы.

Не прекращаются активные действия Сил обороны Украины на Сумщине. На этом фоне президент выразил благодарность каждому подразделению, постепенно вытесняющему солдат РФ.

Поблагодарил Главкома за то, что удалось сорвать российский план по Сумщине. Хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть через неделю также результаты пополнения обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории. Владимир Зеленский Президент Украины

Также в центре внимания потребности наших подразделений — конкретное оружие, снабжение которого нужно увеличить.

Отдельные задачи дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования на производство дронов. В этом году производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года. Поделиться

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.