Что происходит на фронте — доклад Сырского

26 июля украинский лидер Владимир Зеленский заслушал новый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя. В центре внимания находились фронт, а также активные и дальнобойные действия на вражеской территории.
Главные тезисы
- Крайне сложной остается ситуация на Покровском направлении.
- Зеленский намекнул, что ГУР готовит новую месть России.
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте
Как отметил глава государства, особое внимание было уделено Покровскому направлению. Именно там 26 июля произошло 51 жесткое столкновение.
Воины ВСУ успешно защищают позиции, а также уничтожают вражеские силы.
Не прекращаются активные действия Сил обороны Украины на Сумщине. На этом фоне президент выразил благодарность каждому подразделению, постепенно вытесняющему солдат РФ.
Также в центре внимания потребности наших подразделений — конкретное оружие, снабжение которого нужно увеличить.
Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.
Глава государства не захотел раскрывать деталей, однако пообещал, что Россия все почувствует именно так, как нужно.
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