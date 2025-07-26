Що відбувається на фронті — доповідь Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на фронті — доповідь Сирського

Володимир Зеленський
Сирський

26 липня український лідер Володимир Зеленський заслухав нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку ситуації на полі бою. У центрі уваги були фронт, а також активні й далекобійні дії на ворожій території. 

Головні тези:

  • Вкрай складною залишається ситуація на Покровському напрямку.
  • Зеленський натякнув, що ГУР готує нову помсту Росії.

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Як зазначив глава держави, особливу увагу приділили Покровському напрямку. Саме там 26 липня відбулося 51 жорстке зіткнення.

Воїни ЗСУ успішно захищають позиції, а також знищують ворожі сили.

Не припиняються активні дії Сил оборони України на Сумщині. На цьому тлі президент висловив подяку кожному підрозділу, який поступово витискає солдатів РФ.

Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також у центрі уваги потреби наших підрозділів — конкретну зброю, постачання якої треба збільшити.

Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року.

Окрім того, Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР Кирила Буданова.

Глава держави не захотів розкривати деталей, однак пообіцяв, що Росія усе відчує саме так, як потрібно.

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