Що відбувається на фронті — доповідь Сирського

26 липня український лідер Володимир Зеленський заслухав нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку ситуації на полі бою. У центрі уваги були фронт, а також активні й далекобійні дії на ворожій території.
Головні тези:
- Вкрай складною залишається ситуація на Покровському напрямку.
- Зеленський натякнув, що ГУР готує нову помсту Росії.
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
Як зазначив глава держави, особливу увагу приділили Покровському напрямку. Саме там 26 липня відбулося 51 жорстке зіткнення.
Воїни ЗСУ успішно захищають позиції, а також знищують ворожі сили.
Не припиняються активні дії Сил оборони України на Сумщині. На цьому тлі президент висловив подяку кожному підрозділу, який поступово витискає солдатів РФ.
Також у центрі уваги потреби наших підрозділів — конкретну зброю, постачання якої треба збільшити.
Окрім того, Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР Кирила Буданова.
Глава держави не захотів розкривати деталей, однак пообіцяв, що Росія усе відчує саме так, як потрібно.
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