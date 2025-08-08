Росія масовано атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами — є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
атака дронів

Російська армія упродовж 8 серпня близько сорока разів атакувала громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, травмовані чотири людини.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
  • Внаслідок нападу постраждали чотири людини, серед яких троє дорослих осіб та одна жінка.
  • У результаті обстрілів та скидання боєприпасів з БПЛА були пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач.

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Нікопольському районі агресор атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА на Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади.

Постраждали троє людей — чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

Пошкоджені чотири приватні будинки, два з яких зайнялися. Виникло ще кілька пожеж. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач.

У Синельниківському районі ворог атакував БпЛА та скидав КАБи на Межівську, Покровську, Маломихайлівську громади.

Дніпропетровщина

Поранена жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава. Побита будівля, що не експлуатувалася.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готував теракти на Дніпропетровщині — СБУ затримала агента російських спецслужб
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знищила торговельний центр на Дніпропетровщині
Росіяни зруйнували торговельний центр “Епіцентр”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?