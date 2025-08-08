Росія масовано атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами — є постраждалі

Російська армія упродовж 8 серпня близько сорока разів атакувала громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, травмовані чотири людини.

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Нікопольському районі агресор атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА на Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади.

Постраждали троє людей — чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

Пошкоджені чотири приватні будинки, два з яких зайнялися. Виникло ще кілька пожеж. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач.

У Синельниківському районі ворог атакував БпЛА та скидав КАБи на Межівську, Покровську, Маломихайлівську громади.

Дніпропетровщина