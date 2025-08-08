Росія масовано атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами — є постраждалі

Російська армія упродовж 8 серпня близько сорока разів атакувала громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, травмовані чотири людини.
Головні тези:
- Російська армія атакувала громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
- Внаслідок нападу постраждали чотири людини, серед яких троє дорослих осіб та одна жінка.
- У результаті обстрілів та скидання боєприпасів з БПЛА були пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач.
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: що відомо
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у Нікопольському районі агресор атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА на Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади.
Постраждали троє людей — чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.
У Синельниківському районі ворог атакував БпЛА та скидав КАБи на Межівську, Покровську, Маломихайлівську громади.
