Россия массированно атаковала Днепропетровщину артиллерией и дронами — есть пострадавшие

Российская армия на протяжении 8 августа около сорока раз атаковала общины Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, травмированы четыре человека.

Россия массированно атаковала Днепропетровщину: что известно

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в Никопольском районе агрессор атаковал беспилотниками, обстреливал из артиллерии, сбрасывал боеприпасы из БПЛА на Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Красногригорьевскую общины.

Пострадали три человека — мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина.

Повреждены четыре частных дома, два из которых занялись. Возникло еще несколько пожаров. Повреждены и хозяйственная постройка, теплица, гараж, авто, газопровод и линия электропередач.

В Синельниковском районе враг атаковал БпЛА и сбрасывал КАБы на Межевскую, Покровскую, Маломихайловскую общины.

Днепропетровщина