Россия массированно атаковала Днепропетровщину артиллерией и дронами — есть пострадавшие

Российская армия на протяжении 8 августа около сорока раз атаковала общины Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, травмированы четыре человека.
Главные тезисы
- Российская армия напала на Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотные аппараты.
- Четыре человека, включая одну женщину, получили ранения в результате нападений.
- Атаки привели к разрушениям домов, хозяйственных построек, автомобилей и инфраструктуры, включая газопровод и линии электропередач.
Россия массированно атаковала Днепропетровщину: что известно
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в Никопольском районе агрессор атаковал беспилотниками, обстреливал из артиллерии, сбрасывал боеприпасы из БПЛА на Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Красногригорьевскую общины.
Пострадали три человека — мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина.
В Синельниковском районе враг атаковал БпЛА и сбрасывал КАБы на Межевскую, Покровскую, Маломихайловскую общины.
