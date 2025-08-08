Россия массированно атаковала Днепропетровщину артиллерией и дронами — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Днепропетровщину артиллерией и дронами — есть пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
окно
Читати українською

Российская армия на протяжении 8 августа около сорока раз атаковала общины Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, травмированы четыре человека.

Главные тезисы

  • Российская армия напала на Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотные аппараты.
  • Четыре человека, включая одну женщину, получили ранения в результате нападений.
  • Атаки привели к разрушениям домов, хозяйственных построек, автомобилей и инфраструктуры, включая газопровод и линии электропередач.

Россия массированно атаковала Днепропетровщину: что известно

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в Никопольском районе агрессор атаковал беспилотниками, обстреливал из артиллерии, сбрасывал боеприпасы из БПЛА на Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Красногригорьевскую общины.

Пострадали три человека — мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина.

Повреждены четыре частных дома, два из которых занялись. Возникло еще несколько пожаров. Повреждены и хозяйственная постройка, теплица, гараж, авто, газопровод и линия электропередач.

В Синельниковском районе враг атаковал БпЛА и сбрасывал КАБы на Межевскую, Покровскую, Маломихайловскую общины.

Днепропетровщина

Раненая женщина. Вспыхнули автомобили, здание с сеном, сухая трава. Избитое не эксплуатировавшееся здание.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовил теракты в Днепропетровской области — СБУ задержала агента российских спецслужб
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки России на Днепропетровщину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уничтожила торговый центр в Днепропетровской области
Россияне уничтожили торговый центр "Эпицентр"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?