Россия массированно обстреливает громады Днепропетровщины — есть погибшая и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреливает громады Днепропетровщины — есть погибшая и пострадавшие

Национальная полиция Украины
Днепро
Читати українською

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов за последние сутки погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы громад Днепропетровщины привели к гибели женщины и ранениям восьми человек.
  • Обстрелы включают артиллерийские удары, применение дронов и запрещенное вооружение, что указывает на массированность агрессии.

Россия массово обстреливает громады Днепропетровщины по всем видам оружия

На Днепропетровщине в результате российской агрессии погибла женщина, восемь человек получили ранения: полицейские задокументировали последствия военных преступлений. Противник избивал по региону из артиллерии и КАБами, применил БПЛА и дроны.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил более сотни ударов по Никопольщине. В результате одной из атак под завалами дома погибла 56-летняя женщина.

В эпицентре удара также оказался 62-летний муж погибшей — полицейские эвакуировали его с обломочными травмами головы и передали медикам.

В этот же день после 12 часов враг попал FPV-дроном по одному из сел Марганецкой общины — ранения получили два человека.

Затем через час оккупанты совершили артобстрел Покровской сельской общины, в результате пострадала местная жительница.

Общины Днепропетровщины

В Синельниковском районе в результате попадания FPV-дрона ранена женщина.

В полиции напомнили, что утром 9 августа российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр, были травмированы три человека.

По фактам обстрелов начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки России на Днепропетровщину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уничтожила торговый центр в Днепропетровской области
Россияне уничтожили торговый центр "Эпицентр"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Днепропетровщину артиллерией и дронами — есть пострадавшие
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
окно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?