Россия массированно обстреливает громады Днепропетровщины — есть погибшая и пострадавшие

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов за последние сутки погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.

Россия массово обстреливает громады Днепропетровщины по всем видам оружия

На Днепропетровщине в результате российской агрессии погибла женщина, восемь человек получили ранения: полицейские задокументировали последствия военных преступлений. Противник избивал по региону из артиллерии и КАБами, применил БПЛА и дроны.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил более сотни ударов по Никопольщине. В результате одной из атак под завалами дома погибла 56-летняя женщина.

В эпицентре удара также оказался 62-летний муж погибшей — полицейские эвакуировали его с обломочными травмами головы и передали медикам.

В этот же день после 12 часов враг попал FPV-дроном по одному из сел Марганецкой общины — ранения получили два человека. Поделиться

Затем через час оккупанты совершили артобстрел Покровской сельской общины, в результате пострадала местная жительница.

Общины Днепропетровщины

В Синельниковском районе в результате попадания FPV-дрона ранена женщина.

В полиции напомнили, что утром 9 августа российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр, были травмированы три человека.

По фактам обстрелов начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).