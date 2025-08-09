Россия массированно обстреливает громады Днепропетровщины — есть погибшая и пострадавшие

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов за последние сутки погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.
Главные тезисы
- Российские обстрелы громад Днепропетровщины привели к гибели женщины и ранениям восьми человек.
- Обстрелы включают артиллерийские удары, применение дронов и запрещенное вооружение, что указывает на массированность агрессии.
Россия массово обстреливает громады Днепропетровщины по всем видам оружия
На Днепропетровщине в результате российской агрессии погибла женщина, восемь человек получили ранения: полицейские задокументировали последствия военных преступлений. Противник избивал по региону из артиллерии и КАБами, применил БПЛА и дроны.
Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил более сотни ударов по Никопольщине. В результате одной из атак под завалами дома погибла 56-летняя женщина.
В эпицентре удара также оказался 62-летний муж погибшей — полицейские эвакуировали его с обломочными травмами головы и передали медикам.
Затем через час оккупанты совершили артобстрел Покровской сельской общины, в результате пострадала местная жительница.
В Синельниковском районе в результате попадания FPV-дрона ранена женщина.
В полиции напомнили, что утром 9 августа российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр, были травмированы три человека.
По фактам обстрелов начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
