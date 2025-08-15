Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині — є загиблий і постраждалий
Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині — є загиблий і постраждалий

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина
Внаслідок ракетного удару росіян по передмістях Дніпра вдень 15 серпня є жертви. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Головні тези:

  • Російські окупанти ударили ракетами по Дніпропетровщині, що призвело до загибелі однієї людини та поранень іншої.
  • За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ракетний удар росіян призвів до пошкодження вантажного автомобіля та автобуса на околицях обласного центру.

Росія завдала ракетного удару по передмістю Дніпра

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, внаслідок ракетної атаки росіян в Дніпровському районі (на околицях обласного центру) було пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися в зоні удару.

Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один — постраждав.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа, раніше було відомо про одного постраждалого.

