Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині — є загиблий і постраждалий

Внаслідок ракетного удару росіян по передмістях Дніпра вдень 15 серпня є жертви. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Росія завдала ракетного удару по передмістю Дніпра

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, внаслідок ракетної атаки росіян в Дніпровському районі (на околицях обласного центру) було пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися в зоні удару.

Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один — постраждав. Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа, раніше було відомо про одного постраждалого.