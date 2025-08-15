Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине — есть погибший и пострадавший
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине — есть погибший и пострадавший

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепропетровщина
Read in English
Читати українською

В результате ракетного удара россиян по пригородам Днепра днем 15 августа есть жертвы. Один человек погиб, еще один пострадал.

Главные тезисы

  • Ракетный удар российских оккупантов по Днепропетровщине привел к гибели одного человека и ранению другого.
  • Атака произошла в пригороде Днепра, где были повреждены грузовой автомобиль и автобус.
  • По предварительным данным, в результате атаки были использованы ракеты “Искандер-М” или их аналоги.

Россия нанесла ракетный удар по пригороду Днепра

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) был поврежден грузовой автомобиль и автобус, оказавшиеся в зоне удара.

Погиб мужчина. Соболезнование родным и близким. Еще один — пострадал.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Были слышны не менее двух взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар, ранее было известно об одном пострадавшем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уничтожила торговый центр в Днепропетровской области
Россияне уничтожили торговый центр "Эпицентр"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Днепропетровщину артиллерией и дронами — есть пострадавшие
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
окно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно обстреливает громады Днепропетровщины — есть погибшая и пострадавшие
Национальная полиция Украины
Днепро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?