Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине — есть погибший и пострадавший

В результате ракетного удара россиян по пригородам Днепра днем 15 августа есть жертвы. Один человек погиб, еще один пострадал.
Главные тезисы
- Ракетный удар российских оккупантов по Днепропетровщине привел к гибели одного человека и ранению другого.
- Атака произошла в пригороде Днепра, где были повреждены грузовой автомобиль и автобус.
- По предварительным данным, в результате атаки были использованы ракеты “Искандер-М” или их аналоги.
Россия нанесла ракетный удар по пригороду Днепра
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) был поврежден грузовой автомобиль и автобус, оказавшиеся в зоне удара.
Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Были слышны не менее двух взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар, ранее было известно об одном пострадавшем.
