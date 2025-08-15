Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине — есть погибший и пострадавший

В результате ракетного удара россиян по пригородам Днепра днем 15 августа есть жертвы. Один человек погиб, еще один пострадал.

Россия нанесла ракетный удар по пригороду Днепра

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) был поврежден грузовой автомобиль и автобус, оказавшиеся в зоне удара.

Погиб мужчина. Соболезнование родным и близким. Еще один — пострадал. Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Были слышны не менее двух взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар, ранее было известно об одном пострадавшем.