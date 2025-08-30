Российские войска атаковали дронами Покровскую громаду Днепропетровщины — есть раненые

Враг 30 августа атаковал Покровскую общину Синельниковского района FPV-дроном. Удар пришелся на рынок.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Покровскую громаду Синельниковского района с использованием FPV-дрона.
- В результате атаки были ранены четыре человека — два мужчины и две женщины.
- Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их лечение будет проводиться амбулаторно.
Оккупанты ранили 4 человека на Днепропетровщине
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
По двое мужчин и женщин. Им была оказана медицинская помощь. Лечиться будут амбулаторно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-