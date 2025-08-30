Российские войска атаковали дронами Покровскую громаду Днепропетровщины — есть раненые
Российские войска атаковали дронами Покровскую громаду Днепропетровщины — есть раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепропетровщина
Враг 30 августа атаковал Покровскую общину Синельниковского района FPV-дроном. Удар пришелся на рынок.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Покровскую громаду Синельниковского района с использованием FPV-дрона.
  • В результате атаки были ранены четыре человека — два мужчины и две женщины.
  • Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их лечение будет проводиться амбулаторно.

Оккупанты ранили 4 человека на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг попал FPV-дроном по Покровской громаде Синельниковского района. Удар пришелся по рынку.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

По его данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

По двое мужчин и женщин. Им была оказана медицинская помощь. Лечиться будут амбулаторно.

