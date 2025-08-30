Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ відбили понад 30 штурмів армії РФ протягом доби

Від початку цієї доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 30.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 — безповоротно.