Ситуация на Покровском направлении — ВСУ отразили более 30 штурмов армии РФ в течение суток
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ отразили более 30 штурмов армии РФ в течение суток

С начала этих суток на фронте произошло 136 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно отразили более 30 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток.
  • За последние сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 30.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня оккупанты нанесли две ракетные и 51 авиационный удар, применив три ракеты и 96 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1768 дронов-камикадзе и совершили 3192 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении

До сих пор длится четыре боестолкновения.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 окупантов, из них 66 — безвозвратно.

Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одна пушка, две единицы автомобильной техники и десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

