На Покровском направлении ВСУ ликвидировали 80 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- На Покровском направлении ВСУ успешно ликвидировали 80 оккупантов РФ в течение суток.
- Украинские защитники препятствуют противнику продвигаться вглубь территории, успешно нанося огневое поражение.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 5 сентября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 05.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 970 дронов-камикадзе и произвели 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 132 оккупанта, из них 80 — безвозвратно.
Также украинские воины уничтожили:
9 автомобилей,
19 беспилотных летательных аппаратов,
4 единицы специальной техники.
Поврежден один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и две вражеские пушки.
