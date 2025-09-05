На Покровском направлении ВСУ ликвидировали 80 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 5 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 05.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 970 дронов-камикадзе и произвели 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.

До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 132 оккупанта, из них 80 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили:

9 автомобилей,

19 беспилотных летательных аппаратов,

4 единицы специальной техники.

Поврежден один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и две вражеские пушки.