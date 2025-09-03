ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток на фронте между ВСУ и армией РФ произошло 147 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 3 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня оккупанты нанесли 4 ракетных и 51 авиационный удар, применили 28 ракет, сбросили 80 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2069 дронов-камикадзе и произвели 3574 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Уют, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Мирноград, Молодецкое.

Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 131 оккупанта, из них 84 — безвозвратно.