ЗСУ знешкодили понад 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Від початку цієї доби на фронті між ЗСУ та армією РФ відбулося 147 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили 49 спроб прориву російських загарбників на Покровському напрямку.
  • Протягом доби українські воїни знешкодили тут 131 окупанта РФ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 3 вересня

Оперативна інформація станом на 22:00 03.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке.

Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, із них 84 — безповоротно.

Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів та пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника.

