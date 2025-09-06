Силы обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 129 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отражают попытки противника продвинуться на украинскую территорию.
  • За минувшие сутки было проведено 129 боевых столкновений на Покровском направлении.
  • Сили обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ и значительное количество вражеской техники.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска на фронте нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 83 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 1946 дронов-камикадзе и произвели 3754 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверевого, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.

До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 окупантов, из них 80 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили четыре боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники, 14 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; также повреждена одна пушка и четыре укрытия для личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Покровском направлении ВСУ ликвидировали 80 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ стремится расширить границы "серой зоны" под Покровском — что происходит
оккупанты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?