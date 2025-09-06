Силы обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 129 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска на фронте нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 83 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 1946 дронов-камикадзе и произвели 3754 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверевого, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.

До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 окупантов, из них 80 — безвозвратно.