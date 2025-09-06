Силы обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 129 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отражают попытки противника продвинуться на украинскую территорию.
- За минувшие сутки было проведено 129 боевых столкновений на Покровском направлении.
- Сили обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ и значительное количество вражеской техники.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска на фронте нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 83 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 1946 дронов-камикадзе и произвели 3754 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.
Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверевого, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.
До сих пор продолжаются два боестолкновения.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 окупантов, из них 80 — безвозвратно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-