Армия РФ стремится расширить границы "серой зоны" под Покровском — что происходит

Украинские военные рассказали об изменении ситуации в районе Покровска и планах врага совершить "решающий прорыв" в Донецкой области. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении 7 корпуса ДШУ, обороняющего соответствующие рубежи.

Россия перебросила свежие десантные подразделения под Покровск

Недавно российское командование перебросило в Покровский район опытные подразделения морской пехоты.

В последние недели враг скорректировал тактику действий, пытаясь проникнуть как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников. Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться рассеять силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны".

Как информируют военные, одновременно на флангах враг усилил штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути 7 корпуса и оцепить Покровскую агломерацию.

При этом враг уменьшил количество авиаударов по "нулевых" позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилищный фонд, отмечают в 7 корпусе ДШВ.

По имеющейся информации, Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна — захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск. Понимая планы противника, корпус 7 адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе. Поделиться

Отмечается, что подразделения в полосе обороны корпуса ДШВ применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника.