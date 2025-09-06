Армія РФ прагне розширити межі "сірої зони" під Покровськом — що відбувається

Українські військові розповіли про зміну в ситуації в районі Покровська та плани ворога здійснити "вирішальний прорив" на Донеччині. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві 7 корпусу ДШВ, який обороняє відповідні рубежі.
Головні тези:
- Ворожі дії під Покровськом спрямовані на максимальне наближення до позицій українських операторів дронів та мінометників.
- Ворог намагається застосувати тактику просочення в місто одиничними групами, уникнувши бойового контакту.
- Російське командування планує «вирішальний прорив» на Донеччині, захопивши агломерацію Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.
Росія перекинула свіжі десантні підрозділи під Покровськ
Нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.
Протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників. Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони".
Як інформують військові, одночасно на флангах ворог посилив штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.
При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому — станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд, зазначають у 7 корпусі ДШВ.
Наголошується, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника.
