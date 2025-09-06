Армія РФ прагне розширити межі "сірої зони" під Покровськом — що відбувається

Українські військові розповіли про зміну в ситуації в районі Покровська та плани ворога здійснити "вирішальний прорив" на Донеччині. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві 7 корпусу ДШВ, який обороняє відповідні рубежі.

Росія перекинула свіжі десантні підрозділи під Покровськ

Нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.

Протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників. Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони".

Як інформують військові, одночасно на флангах ворог посилив штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.

При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому — станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд, зазначають у 7 корпусі ДШВ.

За наявною інформацією, Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета противника незмінна — захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ. Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі. Поширити

Наголошується, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника.