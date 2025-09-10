ВСУ обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на фронте 10 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1989 дронов-камикадзе и произвели 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Луч, Лысовка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 окупантов, из которых 77 — безвозвратно.