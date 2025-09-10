ВСУ обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские защитники обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении за сутки.
  • Произошло 153 боевых столкновения, где ВСУ успешно дали отпор попыткам противника продвинуться вглубь на территорию Украины.

Актуальная ситуация на фронте 10 сентября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 10.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1989 дронов-камикадзе и произвели 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Луч, Лысовка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 окупантов, из которых 77 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, один автомобиль, 18 БПЛА, единицу специальной техники, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Повреждена артиллерийская система, единица автомобильной техники и средство РЭБ противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ стремится расширить границы "серой зоны" под Покровском — что происходит
оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины ликвидировали 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский объявил о весомых успехах на Покровском направлении
Александр Сырский
Украинские воины успешно двигаются вперед на Покровском направлении

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?