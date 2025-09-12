У ЗСУ спростували захоплення армією РФ трьох населених пунктів на Новопавлівському напрямку
Джерело: Укрінформ

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" спростували інформацію про захоплення російськими військами населених пунктів Олександроград, Іванівка та Зелений Гай на Новопавлівському напрямку.

  • ЗСУ відкинули інформацію про захоплення РФ населених пунктів Олександроград, Іванівка та Зелений Гай на Новопавлівському напрямку.
  • Тактика "активної оборони" використовується під час протистояння окупантам на Новопавлівському напрямку для завдання їм максимальних втрат.
  • 33 атаки противника на позиції ЗСУ відбито на Донеччині, адміністративному кордоні та на території Дніпропетровської області.

Росія не захоплювала Олександроград, Іванівку та Зелений Гай 

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Інформація про взяття противником під повний контроль населених пунктів Олександроград, Іванівка та Зелений Гай не відповідає дійсності.

Речник додав, що Новопавлівський напрямок залишається другим після Покровського найгарячішим. Зокрема, російські окупанти постійно збільшують на ньому кількість штурмових дій.

Підрозділи Збройних Сил України застосовують на Новопавлівському напрямку тактику "активної оборони", яка передбачає не просто утримання позицій, а й активне застосування маневру, ударів, контратак і вогневого ураження для завдання противнику максимальних втрат, а також для порушення його наступу.

Бєльський підкреслив, що застосування цієї тактики уповільнює та ускладнює просування окупантів українською територією, а також завдає загарбникам максимальних втрат у живій силі та техніці.

Учора противник здійснив 33 атаки на позиції наших військ на Донеччині, адміністративному кордоні та на території Дніпропетровської області. Силам оборони вдалося відбити штурмові дії поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Іванівка, Ялта, Піддубне, Толстой, Комишуваха, Соснівка, Маліївка, Ольгівське, Полтавка, Маліївката в бік Новоіванівки.

