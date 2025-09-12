У ВСУ опровергли захват армией РФ трех населенных пунктов на Новопавловском направлении
У ВСУ опровергли захват армией РФ трех населенных пунктов на Новопавловском направлении

ВСУ
Источник:  Укринформ

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли информацию о захвате российскими войсками населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща на Новопавловском направлении.

Главные тезисы

  • ВСУ опровергли захват армией РФ населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща на Новопавловском направлении.
  • Тактика “активной обороны” применяется для нанесения максимальных потерь оккупантам на Новопавловском направлении.
  • Отражено 33 атаки противника на позиции ВСУ в различных областях, включая Донецкую и Днепропетровскую.

Россия не захватывала Александроград, Ивановку и Зеленый Гай

Об этом заявил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

Информация о взятии противником под полный контроль населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща не соответствует действительности.

Спикер добавил, что Новопавловское направление остается вторым после Покровского самым горячим. В частности, российские оккупанты постоянно увеличивают на нем количество штурмовых действий.

Подразделения Вооруженных Сил Украины применяют в Новопавловском направлении тактику "активной обороны", которая предусматривает не просто удержание позиций, но и активное применение маневра, ударов, контратак и огневого поражения для нанесения противнику максимальных потерь, а также для нарушения его наступления.

Бельский подчеркнул, что применение этой тактики замедляет и усложняет продвижение оккупантов украинской территорией, а также наносит захватчикам максимальные потери в живой силе и технике.

Вчера противник совершил 33 атаки на позиции наших войск в Донецкой области, административной границе и на территории Днепропетровской области. Силам обороны удалось отразить штурмовые действия вблизи населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Ивановка, Ялта, Поддубное, Толстой, Камышеваха, Сосновка, Малиевка, Ольговское, Полтавка, Малиевката в сторону Новоивановки.

