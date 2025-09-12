У ВСУ опровергли захват армией РФ трех населенных пунктов на Новопавловском направлении

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли информацию о захвате российскими войсками населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща на Новопавловском направлении.
Главные тезисы
- ВСУ опровергли захват армией РФ населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща на Новопавловском направлении.
- Тактика “активной обороны” применяется для нанесения максимальных потерь оккупантам на Новопавловском направлении.
- Отражено 33 атаки противника на позиции ВСУ в различных областях, включая Донецкую и Днепропетровскую.
Россия не захватывала Александроград, Ивановку и Зеленый Гай
Об этом заявил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.
Спикер добавил, что Новопавловское направление остается вторым после Покровского самым горячим. В частности, российские оккупанты постоянно увеличивают на нем количество штурмовых действий.
Подразделения Вооруженных Сил Украины применяют в Новопавловском направлении тактику "активной обороны", которая предусматривает не просто удержание позиций, но и активное применение маневра, ударов, контратак и огневого поражения для нанесения противнику максимальных потерь, а также для нарушения его наступления.
Бельский подчеркнул, что применение этой тактики замедляет и усложняет продвижение оккупантов украинской территорией, а также наносит захватчикам максимальные потери в живой силе и технике.
