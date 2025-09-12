У ВСУ опровергли захват армией РФ трех населенных пунктов на Новопавловском направлении

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли информацию о захвате российскими войсками населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща на Новопавловском направлении.

Россия не захватывала Александроград, Ивановку и Зеленый Гай

Об этом заявил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

Информация о взятии противником под полный контроль населенных пунктов Александроград, Ивановка и Зеленая Роща не соответствует действительности. Поделиться

Спикер добавил, что Новопавловское направление остается вторым после Покровского самым горячим. В частности, российские оккупанты постоянно увеличивают на нем количество штурмовых действий.

Подразделения Вооруженных Сил Украины применяют в Новопавловском направлении тактику "активной обороны", которая предусматривает не просто удержание позиций, но и активное применение маневра, ударов, контратак и огневого поражения для нанесения противнику максимальных потерь, а также для нарушения его наступления.

Бельский подчеркнул, что применение этой тактики замедляет и усложняет продвижение оккупантов украинской территорией, а также наносит захватчикам максимальные потери в живой силе и технике.