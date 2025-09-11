Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 90 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях происходило два боевых столкновения, из которых одно до сих пор продолжается. Сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 70 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. В то же время, наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области. Имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 150 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска и в направлении Отрадного, три вражеских атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются два боевых столкновения. Всего с начала суток враг четырежды шел вперед на позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении сегодня произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Шандриголово и Дробышево.

На Северском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Ступочек.