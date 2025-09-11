Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 90 штурмов армии РФ

С начала суток на фронте произошло 88 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте с начала суток произошло 88 боевых столкновений, где украинские защитники активно действуют, задерживая врага и нанося ущерб в живой силе.
- Вооруженные Силы Украины успешно отразили атаки российской армии на различных направлениях, включая Сумскую и Луганскую области.
Актуальная ситуация на фронте 11 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях происходило два боевых столкновения, из которых одно до сих пор продолжается. Сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 70 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. В то же время, наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области. Имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 150 метров и нанеся противнику потери в живой силе.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска и в направлении Отрадного, три вражеских атаки продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении продолжаются два боевых столкновения. Всего с начала суток враг четырежды шел вперед на позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении сегодня произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Шандриголово и Дробышево.
На Северском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Ступочек.
Силы обороны остановили вражескую атаку на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районе населенного пункта Полтавки.
На Покровском направлении российские войска 28 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Филиал, Зеленая Роща, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки. Еще пять вражеских атак продолжаются.
На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Железнодорожное.
На Приднепровском направлении агрессор провел одну бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников. Авиационный удар понес Одрадокаменка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-