Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 82.
Главные тезисы
- ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 13 направлениях с начала суток.
- Общее количество боевых столкновений составляет 82, при этом силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских оккупантов.
- Авиация захватчиков нанесла восемь ударов и совершила 118 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 10 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом восемнадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил шесть атак в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.
На Купянском направлении Силы обороны отражали две атаки врага в районах Мирного и Боровской Андреевки, одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодец и Шандриголово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Северском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг трижды совершал наступательные действия в районе Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Александроград, Малиевка, Ольговское, Новоивановка и в направлении Ивановки.
На Гуляйпольском направлении враг однажды наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационный удар неуправляемыми ракетами потерпело Железнодорожное.
На Ореховском направлении противник однажды проводил наступательные действия в районе Плавнов, получил отпор.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.
