ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 13 направлениях с начала суток.

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом восемнадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил шесть атак в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении Силы обороны отражали две атаки врага в районах Мирного и Боровской Андреевки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодец и Шандриголово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг трижды совершал наступательные действия в районе Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино, два боестолкновения до сих пор продолжаются.