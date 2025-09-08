Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 атак армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили две вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня. В то же время, украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку в районе Мирного.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодец, Торское, а также в сторону Шандриголового — четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды совершал наступательные действия в районах Миньковки, Ступочек и Бондарного.