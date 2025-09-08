Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 атак армии РФ

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 77.
Главные тезисы
- Более 70 атак отражены украинскими войсками на разных направлениях фронта.
- Российские захватчики продолжают угрожать жизням украинцев и разрушать города.
- Силы обороны успешно сдерживают давление врага, несмотря на интенсивные обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 8 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили две вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня. В то же время, украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.
На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.
На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку в районе Мирного.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодец, Торское, а также в сторону Шандриголового — четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Выемки.
На Краматорском направлении враг трижды совершал наступательные действия в районах Миньковки, Ступочек и Бондарного.
На Торецком направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки и Полтавки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Торецкого, Новоэкономического, Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 25 атак.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малеевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.
