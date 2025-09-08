Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 08.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще два зіткнення триває. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирного.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Колодязі, Торське, а також у бік Шандриголового — чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії у районах Міньківки, Ступочок та в бік Бондарного.