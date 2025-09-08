ЗСУ знищили понад 900 окупантів і 29 артсистем РФ протягом доби
ЗСУ знищили понад 900 окупантів і 29 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
танк
За минулу добу, з 7 на 8 вересня, росіяни втратили на фронті 910 солдатів. Також ЗСУ знищили артсистеми, дрони та іншу техніку противника.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно атакували силу ворога, ліквідуючи 910 окупантів за одну добу.
  • Російські артилерійські системи та техніка були знищені українськими військовими в ході операцій на фронті.
  • Загальні втрати ворожої армії РФ від початку війни до вересня 2025 року значно зростають, показуючи ефективність дій ЗСУ у війні проти окупантів.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 089 060 (+910) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 168 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 258 (+4) од.;

  • артилерійських систем — 32 545 (+29) од.;

  • РСЗВ — 1481 (+0) од.;

  • засобів ППО — 1217 (+0) од.;

  • літаків — 422 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 341 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 57 278 (+461) од.;

  • крилатих ракет — 3691 (+5) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61 135 (+81) од.;

  • спеціальної техніки — 3961 (+0) од.

