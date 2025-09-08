ВСУ уничтожили более 900 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток

За прошедшие сутки, с 7 на 8 сентября, россияне потеряли на фронте 910 солдат. Также ВСУ уничтожили артсистемы, дроны и другую технику противника.
Главные тезисы
- ВСУ нанесли серьезный удар по российским оккупантам, ликвидировав 910 солдат и уничтожив 29 артиллерийских систем РФ за сутки.
- Общие потери вражеской армии РФ с начала войны значительно возрастают, что свидетельствует об эффективности действий украинских вооруженных сил в войне против оккупантов.
- По оценкам Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов во время конфликта с Украиной достигают значительных цифр, включая потери в личном составе, технике и авиации.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери окупантов с 24 февраля 2022 года по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 089 060 (+910) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 168 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 23 258 (+4) ед;
артиллерийских систем — 32 545 (+29) ед;
РСЗО — 1481 (+0) ед.;
средств ПВО — 1217 (+0) ед;
самолетов — 422 (+0) ед;
вертолетов — 341 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 57 278 (+461) ед;
крылатых ракет — 3691 (+5) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 61 135 (+81) ед;
специальной техники — 3961 (+0) ед.
