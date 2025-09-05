Ситуация на фронте — ВСУ отразили 103 штурма армии РФ на 10 направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня. В то же время, украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну атаку вражеских войск, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка. Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодец, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголового. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григоровки, Серебрянки, Дроновки и в направлении Дибровы.