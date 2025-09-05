Ситуация на фронте — ВСУ отразили 103 штурма армии РФ на 10 направлениях
Ситуация на фронте — ВСУ отразили 103 штурма армии РФ на 10 направлениях

Генштаб ВСУ
Танк
Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 103 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Силы обороны проводят успешные действия по недопущению продвижения врага на украинскую территорию, отражая 103 штурма армии РФ на 10 направлениях.
  • Украинские войска активно противостоят вражеским авиаударам и обстрелам, успешно сдерживая натиск захватчиков.
  • Боевые столкновения продолжаются на разных направлениях, при этом силы обороны ВСУ успешно сдерживают атаки и отражают атаки противника.

Актуальная ситуация на фронте 5 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня. В то же время, украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну атаку вражеских войск, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.

  • На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка. Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодец, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголового. Четыре боевых столкновения продолжаются.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григоровки, Серебрянки, Дроновки и в направлении Дибровы.

  • На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Один бой продолжается.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 19 атак противника, семь боевых столкновений продолжаются.

  • В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха. Наши воины отразили 15 вражеских штурмов, еще шесть атак продолжаются.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

