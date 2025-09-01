ВСУ отразили 62 штурма армии РФ с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 63 боевых столкновения.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 1 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения совершили активные действия, имели успех на отдельных участках.
Наши воины сегодня остановили три атаки в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении агрессор шесть раз совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении Силы обороны отразили две атаки, еще два боя продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки.
На Краматорском направлении оккупанты предприняли три бесполезных попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Николаевка и Ступочки.
На Торецком направлении, в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра, наши воины остановили три наступательных действия врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 22 атаки.
Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Камышеваха. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорья
На Ореховском направлении оккупанты предприняли неудачную попытку продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.
Трижды без успеха атаковал агрессор на Приднепровском направлении.
