ВСУ отразили 62 штурма армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения совершили активные действия, имели успех на отдельных участках.

Наши воины сегодня остановили три атаки в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор шесть раз совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.