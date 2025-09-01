ЗСУ відбили 62 штурми армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 01.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснили активні дії, мали успіх на окремих ділянках.

Наші воїни сьогодні зупинили три атаки у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ на Південно–Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. На даний час тривають три боєзіткнення.