Ситуація на фронті — ЗСУ відбили 103 штурми армії РФ на 10 напрямках

Оперативна інформація станом на 16:00 05.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка, Петропавлівка та Колісниківка. Українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та у бік Ольгівки й Шандриголового. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки, ще чотири бойові зіткнення тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки та у напрямку Діброви.