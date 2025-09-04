ЗСУ знищили 840 окупантів та 43 артсистеми РФ протягом доби
ЗСУ знищили 840 окупантів та 43 артсистеми РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

За останню добу, з 3 на 4 вересня, росіяни втратили на фронті ще 840 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 261 дрон.

Головні тези:

  • Збройні сили України за останню добу неймовірною точністю вразили російських окупантів: знищено 840 осіб.
  • Звіт Генерального штабу ЗСУ підтверджує значні втрати РФ на фронті та показує успішність українських оборонців у війні проти ворога.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляється у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 085 410 (+840) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 157 (+0) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 241 (+4) од.;

  • артилерійських систем — 32 385 (+43) од.;

  • РСЗВ — 1479 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1215 (+2) од.;

  • літаків — 422 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 341 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56 045 (+261) од.;

  • крилатих ракет — 3686 (+22) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 60 692 (+92) од.;

  • спеціальної техніки — 3956 (+0) од.

