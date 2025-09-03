Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 58 боєзіткнень із армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 03.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральному штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник від початку доби завдав три ракетних та три авіаційні удари, загалом застосував три ракети та скинув шість керованих авіаційних бомб, здійснив 80 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Серебрянка. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири спроби просунутися вперед в бік населеного пункту Ступочки. Дотепер триває одне боєзіткнення.