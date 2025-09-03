Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 58 боестолкновений с армией РФ

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 58 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Военные действия продолжаются: 58 боевых столкновений за одни сутки.
- Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников с применением ракет, авиации и артиллерии.
- Несмотря на успешно отраженные атаки противника на некоторых направлениях, боевые действия продолжаются в различных населенных пунктах.
Актуальная ситуация на фронте 3 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральному штабу ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян. Противник с начала суток нанес три ракетных и три авиационных удара, всего применил три ракеты и сбросил шесть управляемых авиационных бомб, совершил 80 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили две атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, еще три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор три раза совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Серебрянка. Три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении кафиры предприняли четыре попытки продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ступочки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении наши воины остановили два наступательных действия врага в сторону населенных пунктов Плещеевка и Полтавка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Мирноград, Сухой Яр, Покровск. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 23 атаки.
Сегодня на Новопавловском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Воскресенка, Камышеваха. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Приднепровском направлении противник предпринял тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ольговка.
