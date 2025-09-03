Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 58 боестолкновений с армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральному штабу ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян. Противник с начала суток нанес три ракетных и три авиационных удара, всего применил три ракеты и сбросил шесть управляемых авиационных бомб, совершил 80 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили две атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор три раза совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Серебрянка. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении кафиры предприняли четыре попытки продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ступочки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.