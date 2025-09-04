ВСУ уничтожили 840 оккупантов и 43 артсистемы РФ в течение суток

За последние сутки, с 3 на 4 сентября, россияне потеряли на фронте еще 840 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 261 дрон.
Главные тезисы
- ВСУ уничтожили 840 оккупантов и 43 артсистемы российских вооруженных сил за последние сутки.
- Успеваемость украинских защитников подтверждается значительными потерями РФ на фронте.
- Общие боевые потери российской армии в войне против Украины значительные: более 1 млн человек ранены или ликвидированы с 24 февраля 2022 года.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщается в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 085 410 (+840) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 157 (+0) ед;
боевых бронированных машин — 23 241 (+4) ед;
артиллерийских систем — 32 385 (+43) ед;
РСЗО — 1479 (+2) ед.;
средств ПВО — 1215 (+2) ед;
самолетов — 422 (+0) ед;
вертолетов — 341 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 56 045 (+261) ед;
крылатых ракет — 3686 (+22) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 60 692 (+92) ед;
специальной техники — 3956 (+0) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-