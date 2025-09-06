ВСУ отразили 68 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.09.2025 по российскому вторжению

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 20 управляемых авиабомб, а также совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну атаку вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасиловки.

На Купянском направлении российские оккупанты однажды без успеха пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска.