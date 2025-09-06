ВСУ отразили 68 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили 68 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 68 штурмов армии РФ, сохраняя недоступность украинских границ.
  • На различных направлениях произошло более 68 боевых столкновений, силы обороны успешно защищаются.
  • Российские захватчики совершили авиаудары и обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 6 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.09.2025 по российскому вторжению

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 20 управляемых авиабомб, а также совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну атаку вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасиловки.

  • На Купянском направлении российские оккупанты однажды без успеха пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец и в сторону Шандриголового и Дерилового. Три боевых столкновения продолжаются.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки, еще пять боевых столкновений продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки.

  • На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в направлении населённого пункта Бондарне.

  • На Торецком направлении враг совершил три штурмовых действия в районах Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверевого, Молоде. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 32 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.

  • В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Камышуваха и в сторону Филиала, Новоселовки. Наши воины отразили семь вражеских штурмов, еще одна атака продолжается.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

  • На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Одрадокаменка.

