ЗСУ відбили 68 штурмів армії РФ від початку доби
ЗСУ відбили 68 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 68 штурмів армії РФ від початку доби, зберігаючи неприступність українських кордонів.
  • Сили оборони активно захищаються та відстоюють свої позиції на Північно–Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 6 вересня

Оперативна інформація станом на 16:00 06.09.2025 щодо російського вторгнення

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб, а також здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та у бік Шандриголового і Дерилового. Три бойові зіткнення тривають.

  • На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

  • На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Бондарне.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у районах Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 32 атаки противника, два бойові зіткнення тривають.

  • На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Комишуваха та у бік Філії, Новоселівки. Наші воїни відбили сім ворожих штурмів, ще одна атака триває.

  • На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

  • На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

