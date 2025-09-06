ЗСУ відбили 68 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.09.2025 щодо російського вторгнення

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб, а також здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська.