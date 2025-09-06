Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 68 штурмів армії РФ від початку доби, зберігаючи неприступність українських кордонів.
- Сили оборони активно захищаються та відстоюють свої позиції на Північно–Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 6 вересня
Оперативна інформація станом на 16:00 06.09.2025 щодо російського вторгнення
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб, а також здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та у бік Шандриголового і Дерилового. Три бойові зіткнення тривають.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.
На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Бондарне.
На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у районах Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 32 атаки противника, два бойові зіткнення тривають.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Комишуваха та у бік Філії, Новоселівки. Наші воїни відбили сім ворожих штурмів, ще одна атака триває.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.
На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-