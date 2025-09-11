Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 90 штурмів армії РФ

Від початку доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Українські захисники відбили майже 90 атак російської армії на різних напрямках фронту.
- ЗСУ активно тримають рубежі, протистоять ворогу та завдають противнику втрат у живій силі.
- На декількох напрямках фронту протистояння триває, зокрема у Сумській та Луганській областях.
Актуальна ситуація на фронті 11 вересня
Оперативна інформація станом на 16:00 11.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбувалося два бойові зіткнення, з яких одне досі триває. Сьогодні противник завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 70 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Водночас наші підрозділи проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області. Мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 150 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Одрадного, три ворожі атаки тривають до цього часу.
На Куп’янському напрямку тривають два бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося десять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Шандриголове та Дробишеве.
На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні сім атак у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Ступочок.
Сили оборони зупинили ворожу атаку на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районі населеного пункту Полтавка.
На Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають.
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак противника поблизу населених пунктів Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Ще п’ять ворожих атак тривають.
На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.
На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну атаку в бік позицій наших захисників. Авіаційного удару зазнала Одрадокам’янка.
