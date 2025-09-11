Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 90 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 11.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбувалося два бойові зіткнення, з яких одне досі триває. Сьогодні противник завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 70 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Водночас наші підрозділи проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області. Мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 150 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Одрадного, три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку тривають два бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося десять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Шандриголове та Дробишеве.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні сім атак у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Ступочок.