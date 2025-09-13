ЗСУ відбили 80 штурмів армії РФ на 11 напрямках фронту від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 13.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших захисників. Сьогодні агресор завдав двох авіаударів, скинув сім керованих авіаційних бомб, здійснив 63 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку всього з початку доби ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень, два з яких ще продовжуються. Ворог атакував у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в бік Ступочок.