ВСУ обезвредили более 11 тыс артсистем РФ в 2025 году

С начала 2025 года Вооруженные силы Украины обезвредили 11175 артиллерийских систем российских захватчиков.

В Генштабе отчитались об уничтожении российских артсистемах

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ и обнародовал видео боевой работы украинских войск.

С начала года, благодаря слаженной работе всех составляющих сил обороны Украины, обезврежено 11 175 артиллерийских систем оккупантов. Поделиться

В Генштабе подчеркнули, что благодаря профессиональной боевой работе противник несет колоссальные потери в артиллерийских средствах.

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 13 сентября 2025 года на войне против Украины составляют около 1093730 человек, из них 950 человек — за минувшие сутки.