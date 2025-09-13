ВСУ обезвредили более 11 тыс артсистем РФ в 2025 году

С начала 2025 года Вооруженные силы Украины обезвредили 11175 артиллерийских систем российских захватчиков.
Главные тезисы
- С начала 2025 года ВСУ уничтожили более 11 тыс. артиллерийских систем российских войск, причинив колоссальные потери оккупантам.
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины с 24 февраля 2022 по 13 сентября 2025 года составляют около 1 093 730 человек.
- Профессиональная боевая работа украинских войск привела к успешной обезвреживанию артиллерийских средств российских оккупантов.
В Генштабе отчитались об уничтожении российских артсистемах
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ и обнародовал видео боевой работы украинских войск.
В Генштабе подчеркнули, что благодаря профессиональной боевой работе противник несет колоссальные потери в артиллерийских средствах.
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 13 сентября 2025 года на войне против Украины составляют около 1093730 человек, из них 950 человек — за минувшие сутки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-