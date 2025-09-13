ЗСУ знешкодили понад 11 тис артсистем РФ у 2025 році

З початку 2025 року Збройні сили України знешкодили 11 175 артилерійських систем російських загарбників.

У Генштабі звітували щодо знищення російських артсистем

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ та оприлюднив відео бойової роботи українських військ.

Від початку року, завдяки злагодженій роботі усіх складових Сил оборони України, знешкоджено 11 175 артилерійських систем окупантів. Поширити

У Генштабі підкреслили, що завдяки професійній бойовій роботі противник зазнає колосальних втрат у артилерійських засобах.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 093 730 осіб, з них 950 осіб — за минулу добу.