ЗСУ знешкодили понад 11 тис артсистем РФ у 2025 році
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 11 тис артсистем РФ у 2025 році

Генштаб ЗСУ
втрати

З початку 2025 року Збройні сили України знешкодили 11 175 артилерійських систем російських загарбників.

Головні тези:

  • Упродовж 2025 року ЗСУ знищили 11 175 артилерійських систем російських військ.
  • Загальні бойові втрати російських військ становлять близько 1 093 730 осіб з 24 лютого 2022 по 13 вересня 2025 року.
  • Професійна бойова робота українських військ призвела до колосальних втрат у артилерійських засобах українських окупантів.

У Генштабі звітували щодо знищення російських артсистем

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ та оприлюднив відео бойової роботи українських військ.

Від початку року, завдяки злагодженій роботі усіх складових Сил оборони України, знешкоджено 11 175 артилерійських систем окупантів.

У Генштабі підкреслили, що завдяки професійній бойовій роботі противник зазнає колосальних втрат у артилерійських засобах.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 093 730 осіб, з них 950 осіб — за минулу добу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували ще 990 солдатів РФ і 29 артилерійських систем
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили 112 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?