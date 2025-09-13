ЗСУ знешкодили понад 11 тис артсистем РФ у 2025 році

З початку 2025 року Збройні сили України знешкодили 11 175 артилерійських систем російських загарбників.
Головні тези:
- Упродовж 2025 року ЗСУ знищили 11 175 артилерійських систем російських військ.
- Загальні бойові втрати російських військ становлять близько 1 093 730 осіб з 24 лютого 2022 по 13 вересня 2025 року.
- Професійна бойова робота українських військ призвела до колосальних втрат у артилерійських засобах українських окупантів.
У Генштабі звітували щодо знищення російських артсистем
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ та оприлюднив відео бойової роботи українських військ.
У Генштабі підкреслили, що завдяки професійній бойовій роботі противник зазнає колосальних втрат у артилерійських засобах.
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 093 730 осіб, з них 950 осіб — за минулу добу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-